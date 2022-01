Den vaccineskeptiske præst er ikke er bange for at være politisk

Da Therese Strand Kudajewski i september 2020 blev ansat som sognepræst i Svanninge Sogn på Sydfyn, blev hun efter knap et år i stillingen interviewet af lokalmediet Det Rigtige Faaborg. Det ville vide, hvordan det havde været at flytte til Fyn fra Nordjylland, hvor hun havde været præst i 10 år. Og i interviewet blev hun blandt andet spurgt, hvad den største forskel er på mennesket Therese og præsten Therese.

"Jeg vil faktisk sige, at der ikke er nogen. Det er den samme person, man får. Jeg synes, der skal være en troværdighed som præst, og man skal kunne leve og være i det. Man er jo en offentlig person, og man bliver bemærket, og det kan være overvældende," lød svaret fra den dengang 44-årige sognepræst.

Lige netop skellet mellem præsten Therese og mennesket Therese er omdrejningspunktet for en ophedet diskussion om, hvad præster kan tillade sig at ytre på sociale medier og i offentligheden. I sidste uge deltog Therese Strand Kudajewski ved en politisk demonstration mod vacciner og statens håndtering af corona i Odense, og her medvirkede sognepræsten ikke som præst, men som privatperson. Da hun talte for de fremmødte og en særdeles opmærksom presse, stod der tydeligt "Dette er ikke en prædiken" på et skilt bag hende.

Her var alligevel forskel på præsten Therese og mennesket Therese, måtte tilhørerne forstå.

Dejligt med liv i præstegården

For tiden er det særligt mennesket Therese, der deler vandene i Svanninge. For spørger man dem, der har arbejdet sammen med præsten Therese Strand Kudajewski, er der overvejende positivt at sige. Da hun i 2020 blev ansat af menighedsrådet i Svanninge, var der en del ansøgere i feltet, og at det blev lige netop hende, som fik lov til at flytte ind i præstegården med sin mand og fire børn, skyldtes blandt andet, at hun var "utrolig sød, venlig og imødekommende," siger menighedsrådsformand Benthe Irene Rasmussen.

"Therese lagde vægt på, at hun ønskede at samle sognet. Hun fremstod som en nytænkende præst, der ville lave gode gudstjenester, og vi vurderede, at hun også ville være god til konfirmander. Og så var det dejligt med en familie i præstegården, som kunne give lidt mere liv i det lokale," siger Benthe Irene Rasmussen.

Der er ifølge menighedsrådsformanden ikke en finger at sætte på sognepræstens arbejde eller prædikener.

Det er synd for hende

Therese Strand Kudajewski blev ordineret i Budolfi kirke i Aalborg den 17. november 2011, og en måned senere indtrådte hun i sit første embede som præst på halvtid i Store Brøndum-Siem-Torup Pastorat. Her blev hun ved siden af arbejdet som sognepræst også tilknyttet fødeafdelingen, først på Randers Sygehus, siden også på Aalborg Universitetshospital, som såkaldt "svangrepræst" for nybagte og kommende forældre. Idéen kom som et syn til hende, da hun var gravid med sin ældste datter og selv sad på jordemodercenteret i Aarhus:

"Jeg så for mig, at næste gang døren åbnede, så ville det være en præst, der kom ud, og ikke en jordemoder. Dér blev den idé født i mig at arbejde hen imod at få knyttet præster til svangreomsorgen,” har hun fortalt i et interview.

Idéen var dengang helt ny, og Therese Strand Kudajewski gjorde et kæmpe arbejde, siger Anton Ohrt-Nissen, som i dag er menighedsrådsformand i sognet, og dengang for 11 år siden som menigt medlem var med til at ansætte hende.

"Hun er jo en præst med mange visioner, som er meget engageret og innovativ. Hun lavede en masse godt arbejde og satte nogle spændende eksperimenter i gang omkring gudstjenesten. Det har vi sat pris på i menighedsrådet. Hun ville noget med livet i sognet," siger Anton Ohrt-Nissen.

Han har dog også læst de artikler, som blandt andre Kristeligt Dagblad har skrevet de seneste to uger og ærgrer sig over hendes udtalelser.

"Det bliver så sort-hvidt, at det er helt forfærdeligt. Det er synd for hende, at hendes holdninger paralleliseres med hendes præstegerning," siger han.

Kritiseret for pride-optog

Anton Ohrt-Nissen beskriver en præst, som går helhjertet ind i de projekter, hun sætter gang i. Og også engagerer sig i lokale politiske slagsmål. Det gælder blandt andet, da hun sammen med menighedsrådet i 2016 kom med indsigelser mod en nordjysk grusgrav, som flere frygtede ville forurene grundvandet. Eller da hun - også sammen med sit menighedsråd - gik med ved Aalborg Pride i juni 2019.

I et langt indlæg i Nordjyske fortalte Therese Strand Kudajewski efterfølgende om, hvordan hun modtog post fra sine præstekolleger, der fordømte hendes optræden i optoget.

"Flere mente, at jeg som deltagende præst under Aalborg Pride var en skændsel for folkekirken," skrev hun i indlægget og gjorde klart, at hun trods kritikken kæmpede en vigtig kamp:

"Jeg har offentligt stillet mig skulder ved skulder med ethvert menneske, som forstår sig selv som en del af fællesmængden lgbt+ og sagt højt, at alle mennesker er skabt i Guds billede."

Men at der skulle have været særligt meget kritik af sognets deltagelse i Aalborg Pride, kommer i dag bag på menighedsrådsformanden Anton Ohrt-Nissen. Han var der selv.

"Jeg var ikke ikke opmærksom på, at hun havde den oplevelse. Vi fik tværtimod meget ros fra provstiet for at have taget initiativ til at have en stand ved priden. Det kan da godt være, at der er en enkelt præst, som har skrevet til hende. Det kan jeg jo ikke afvise. Men jeg kan ikke helt genkende det der, hun skriver," siger Anton Ohrt-Nissen.

"Nu skal vi fremad"

Therese Strand Kudajewski vil ikke være præst i Svanninge for enhver pris.

"Som præst lever man i en hårfin samfundskontrakt med de mennesker, der har kaldet en som præst. På sin vis lever man på menighedens nåde. Det betyder også, at de skal passe på deres præst. Man skal være ønsket som præst, ellers må de banke på min dør og bede om skilsmisse. Jeg har altid vidst, at jeg ikke ville være den præst, der sad bagdelen flad og blev i embedet for enhver pris. Det behøver ikke være, til døden os skiller," sagde hun afslutningsvis til Det Rigtige Faaborg, da hun blev interviewet i 2021.

Foreløbigt ser det dog ikke ud til en skilsmisse i det sydfynske. Selvom bølgerne er gået højt de seneste uger, så er menighedsrådsformanden i Svanninge, Benthe Irene Rasmussen, ikke i tvivl om, at de nok skal finde ud af det med Therese Strand Kudajewski.

"Menighedsråd og præst er enige om, at det kommer til at køre. Der har lige været lidt kurrer på tråden, og alt det skriveri har ikke gjort så meget godt. Men vi mener jo, at vi har lov til at have forskellige holdninger, så længe det ikke er noget, vi har mærket noget til inde i kirken. Nu skal vi fremad," siger Benthe Irene Rasmussen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Therese Strand Kudajewski.