Når det gælder nogle typer sager, har Kirkeministeriet et problem med at få behandlet dem i ordentlig tid. Det indrømmer departementschef Christian Dons Christensen, som forklarer, at det skyldes coronakrisen

Departementschef om ventetider i Kirkeministeriet: Jeg lægger ikke skjul på, at vi har et aktuelt problem

På nogle punkter er Kirkeministeriet blandt de allerbedste til at betjene offentligheden. Når det handler om at besvare aktindsigter fra journalister og medier, har adskillige opgørelser vist, at ministeriet i modsætning til næsten alle andre forvaltninger, holder sig under lovens tidsfrister på syv dage, og det samme gælder besvarelser af de såkaldte §20-spørgsmål fra Folketingets politikere til kirkeministeren.