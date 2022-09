Derfor anmelder vi gudstjenester

I dag begynder Kristeligt Dagblad at evaluere gudstjenester gennem anmeldelser. Det skal bidrage til at gøre debatten om folkekirkens liturgi mindre abstrakt

Der har været meget debat om folkekirkens gudstjenester de seneste år, og drøftelserne kan føre til vigtige ændringer i folkekirkens liturgiske rammer.

Debatten har dog været ført af teologer og for teologer. Det er ikke lykkedes at gøre den folkelig. En af årsagerne er, at samtalen har været for abstrakt.

Men der er også brug for at tale om den konkrete gudstjeneste. Det er i den, de fleste danskere møder gudstjenesten, og det er dette konkrete møde, de fleste har en mening om.

Kristeligt Dagblad vil gerne bidrage til at skabe en bedre diskussion af det møde mellem kirke og kirkegængere. Derfor bringer vi anmeldelser af gudstjenester fra nu af.

Det betyder, at en anmelder deltager i en gudstjeneste og skriver om, hvad der er godt, og hvad der er mindre godt. Der gives fra 1 til 6 stjerner, sådan at læseren også får et helhedsindtryk.

Det kan være både højmesser og de særgudstjenester, som er blevet mere og mere udbredte. Det vil være i forskellige dele af landet. Og hovedsageligt er det folkekirkens gudstjenester, der er i fokus.

Panelet af anmeldere er bredt sammensat. Ud over tidligere kirkeminister Bertel Haarder (V), der anmelder i dag, vil også provst i Næstved Provsti Anna Helleberg Kluge dele sine indtryk af gudstjenester. Hun får selskab af organist Monica Papazu, stud.theol og næstformand for Radikal Ungdom Katinka Langdahl-Frederiksen og Ditlev Tamm, professor emeritus i jura, der gennem årene har beskæftiget sig med folkekirken.

Vi håber, at de konkrete vurderinger kan være del af den store samtale om kirkemusik, prædikenkvalitet, æstetik og meget andet, som er vigtigt for dansk kirkeliv. Derfor er læserne også velkomne til at skrive til avisen med synspunkter på anmeldelserne. Det kan gøres på emailadressen debat@k.dk.