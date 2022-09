Church of England er igen havnet i den seksualpolitiske smeltedigel efter Desmond Tutus datter fik forbud mod at forestå en begravelse, fordi hun er lesbisk

Mpho Tutu van Furth, datter af den afdøde sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu, fik i denne uge forbud mod at forestå begravelsen af sin britiske gudfar.

Den britiske statskirke, Church of England, mente ikke, at hun kunne forestå begravelsen i en kirke – til trods for at hun er præst i den ligeledes anglikanske episkopale kirke i USA. Årsagen er, at hun er gift med en anden kvinde.