Det mener de 14 partier om kirke- og religionspolitik

Fra bevarelse af folkekirkens særstatus til total adskillelse af kirke og stat og ligestilling mellem trossamfundene. Partierne er dybt uenige, når det handler om synet på tro. Her er et overblik

Regeringspartiets kirkepolitik er ikke beskrevet i partiets principprogram. Men ifølge folkekirken.dk mener Socialdemokratiet, at folkekirken og den kristne tro og historie er en indgroet del af danskernes nationale identitet. Derfor skal man fra politisk hold og på tværs af politiske skel altid søge at understøtte folkekirken. I et interview med Kristeligt Dagblad for nylig fortalte statsminister Mette Frederiksen, at kristendommen er, "en stor del af årsagen til, at Danmark har udviklet sig, som vi har."

Tiden er løbet fra den gammeldags sammensmeltning af stat og religion, som den er fastsat i Grundloven, og står det til SF, skal kirke og stat derfor adskilles. Partiet mener, at statens tilskud til folkekirken bør omlægges fra finansiering af præsteløn til et bloktilskud, der udbetales til bevaring af kulturarv og kirkebygninger. Derudover skal der oprettes et demokratisk organ, som skal ordne indre anliggender i folkekirken. SF går også ind for, at alle anerkendte og godkendte trossamfund sidestilles med folkekirken