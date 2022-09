Dialog med de russisk-ortodokse har ikke været nogen succes

Den tyske præsident Frank Steinmeier gennemførte et frontalt angreb på den russisk-ortodokse kirke, da han i denne måned talte på Kirkernes Verdensråds (WCC) møde i Karlsruhe i Tyskland. Angrebet står i næsten skærende kontrast til den ellers lidt vaklende tyske støtte til Ukraine. Præsidenten anklagede den russiske kirke for "at retfærdiggøre en aggressionskrig mod Ukraine" og fortsatte med at adressere resten af forsamlingen, som fik opfodringen:

"Spar dem ikke for sandheden om denne brutale krig, og kritiser dem for deres kirkes rolle."



Tonen var dermed slået an for en akavet og bemærkelsesværdig tilbagetrukken deltagelse for den russisk-ortodokse kirke i verdensrådet. Den siddende generalsekretær, rumænsk-ortodokse Ioan Sauca, gjorde ellers sit for at skabe dialog. Han syntes fast besluttet på at holde den russiske kirke i verdensrådet og understregede gang på gang, at der skulle være en fortsat bro til mulig forbrødring og dialog. Men dialogen kom aldrig rigtigt i gang. Et af bidragene fra russisk side blev at omtale et udkast til en fælles erklæring som noget bras, der kunne have været lavet af Starbucks eller McDonald's. De ortodokse medier rapporterede, at russerne syntes isolerede fra de andre ortodokse delegationer.



Den russiske delegations deltagelse i WWC kommer efter sommerens udskiftning i ledelsen af kirkens udenrigskontor. Den selvsikre og flydende engelsktalende metropolit Hilarion, der hidtil har været russernes dominerende ansigt udadtil, fik frataget sit embede efter nogle halvhjertede udtalelser om krigen og sendt i en slags eksil i Ungarn, hvor han plejer de gode diplomatiske forbindelser til præsident Viktor Orbans regime. I Ungarn holder man fortsat hånden over russerne og blokerede eksempelvis for EU-sanktioner mod Kirill, den russiske kirkes leder.