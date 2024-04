Domkirke gav løfte til staten om brug af millionejendom. Fem år efter er man ”utrolig tæt på” at holde det

Da Københavns Domkirke i 2019 fik lov at købe Fiolstræde 4-6 uden offentligt udbud, var det med en forpligtelse til maksimalt at udleje 25 procent af ejendommen. Ifølge Henrik Kousholt, der er administrationschef i Københavns Domkirke, er man "utrolig tæt på" at indfri løftet