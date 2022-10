Sct. Peders Kirke i Næstved blev inddraget som retslokale i konfliktsag om et orgelmaleri. Her slog dommeren fast, at menighedsrådet har krænket kunstneren Thomas Kluge ved at tilføje en guldkant til værket

”Jeg kan ikke godkende dem, som de ser ud i dag med guldkanter. Men jeg kan godkende det uden. Der er værkerne til UG,” konstaterede han.

”Det er ikke en bagatel, at man har sat en guldkant hen over selve maleriet. Er det også en bagatel, at H.C. Andersen har lagt en ært under madrassen på prinsessen? Nej, selvfølgelig ikke. For hele historien falder til jorden uden. Eller hvis man sætter en skønhedsplet på Mona Lisas kind? Nej, selvfølgelig er det ikke en bagatel,” sagde han.