Efter 60 års hjælpearbejde til fordel for de fattigste i Algeriet er den katolske kirkes hjælpeorganisation, Caritas, ophørt med at eksistere. Siden den 1. oktober må de fattigste og mest udsatte algeriere finde andre døre at banke på for at få hjælp.

Og ærkebiskop Jean-Paul Vesco lægger ikke skjul på, at det er den algeriske regering, der har presset kirken til at lukke sin afdeling for velgørende arbejde.