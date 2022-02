Efter Jehovas Vidner-dom: Lovene hænger ikke længere sammen

Lægerne havde ret til at give medlem af Jehovas Vidner en blodtransfusion mod sit ønske. Men det bør laves om, mener K, EL og et nuværende og tidligere medlem af Det Etiske Råd

En dag satte en nu afdød mand fra Ærø sig ned og kradsede sin underskrift på et dokument om, at han i tilfælde af en ulykke eller sygdom ikke ønskede at modtage en blodtransfusion, der kunne redde hans liv. Årsagen var, at manden var medlem af Jehovas Vidner, der mener, at Bibelen forbyder dem at modtage blod fra andre.

Den 19. september 2014 havde manden dokumentet på sig, da han blev indlagt på Odense Universitetshospital efter en ulykke. Selvom lægerne var opmærksomme på dokumentet, gav de den bevidstløse mand en blodtransfusion. Det førte til et retsligt efterspil, der i sidste uge nåede sin foreløbige kulmination, da Højesteret afgjorde, at personalet på sygehuset ikke gjorde noget forkert, da det på trods af mandens såkaldte forhåndsdirektiv om ikke at ville modtage blod gav ham en blodtransfusion.

Højesteret fandt, at der skal en udtrykkelig tilkendegivelse til, hvis man ikke ønsker livreddende behandling, og det kunne manden ikke give, da han var bevidstløs. Det underskrevne forhåndsdirektiv var ikke nok, vurderede Højesteret, men det burde det måske være, vurderer flere.

Alle skal kunne sige nej

Institut for Menneskerettigheder har i Kristeligt Dagblad argumenteret for at sikre mere selvbestemmelse i sundhedsloven. Og det er Leif Vestergaard Pedersen, som er formand for Det Etiske Råd, enig i. Han er enig med dommen i, at lægerne gjorde det rigtige ifølge loven. Men i hans øjne bør loven laves om.

”Vi har allerede nogle regler om, at folk kan takke nej til behandling. Du kan takke nej til for eksempel kræftbehandling og hjerteoperationer, der ellers ville kunne redde dit liv. Du kan sige nej tak til at blive genoplivet, hvis du skulle få hjertestop. For mig at se er der ikke synderlig stor forskel på at sige nej tak til genoplivning fra hjertestop og på at sige nej tak til livreddende blodtransfusion,” siger han.

Spørgsmålet er så, hvad det indebærer at sige nej tak. For det pågældende medlem af Jehovas Vidner var det på Odense Universitetshospital ikke nok at have en skriftlig tilkendegivelse i lommen. Og det er heller ikke et simpelt spørgsmål, erkender Leif Vestergaard Pedersen.

”Der skal være nogle regler. Det skal ikke være sådan, at man underskriver et dokument, og så gælder det 20 år senere. Det skal bekræftes med jævne mellemrum og gerne efter en samtale med en læge. Og så bør der også i mine øjne være mulighed for, at de pårørende på ens vegne kan fortryde.”

Overlæge, professor emeritus i pædiatri ved Rigshospitalet Gorm Greisen har som børnelæge ved et par lejligheder måttet være med til at give blodtransfusion til børn af Jehovas Vidner. I de tilfælde rækker retten til selvbestemmelse ikke så langt, at man kan træffe beslutninger, der sætter ens børns liv i fare. Men spørger man Gorm Greisen, bør der være friere rammer for som et voksent og myndigt menneske at kunne fravælge behandling.

Han var medlem af Det Etiske Råd, da det i 2016 diskuterede netop det spørgsmål.

”Jeg argumenterede for, at retten til selvbestemmelse må gælde i langt højere grad her. Hvis man ikke ønsker at blive genoplivet, er det i mine øjne en temmelig indgribende ting i ens frihed, at folk gør det alligevel. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være etiske faldgruber ved at udvide retten til selvbestemmelse,” siger han.

Debatter om selvbestemmelse

Blandt de etiske faldgruber er den omstændighed, at folk træffer andre beslutninger og kan fravige fra deres principper, når de står over for døden, end når de står i badet eller sidder ved kaffebordet og skriver under på en tilkendegivelse.

En tilkendegivelse om at takke nej til behandling må også være betinget af en samtale med en læge eller en anden sundhedsperson, der kan kortlægge konsekvenserne for den enkelte og luge ud i de tilfælde, hvor der kan sås tvivl om en persons sindsligevægt, mener Gorm Greisen. Han holder fast i, at når det gælder religiøse rettigheder, må man strække retten til selvbestemmelse så langt som muligt.

”Vi havde i Det Etiske Råd også et par debatter om selvbestemmelse i spørgsmål om køn og identitet. Her argumenterer de fleste ud fra, at selvbestemmelse er sund fornuft. Samme holdning virker ikke rigtig til at være gældende, når det handler om religion. For mig at se kan tro og religion være vigtigere for et menneske end kønsidentitet, og jeg kan derfor ikke se noget, der skulle være vigtigere, når det handler om menneskers autonomi,” siger Gorm Greisen, der selv er kristen og medlem af folkekirken.

Enighed på tværs af Folketinget

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, mener også, at sundhedsloven bør kunne tilbyde mere selvbestemmelse, end der blev givet manden fra Jehovas Vidner, som fik en blodtransfusion mod sit tidligere ønske.

”Jeg mener helt grundlæggende, at der skal være mulighed for at sige nej tak til behandling. Det gælder i forvejen, hvis man for eksempel er diagnosticeret med kræft og ikke har udsigt til at kunne blive rask af en behandling. Sådan burde det også være med blodtransfusioner. Hvis man har givet et udtrykkeligt ønske om ikke at ville modtage blod, skal det efter min holdning respekteres.”

Det afgørende punkt i den aktuelle højesteretsdom var, at manden ikke var ved bevidsthed. Hvis han havde været det og havde afvist en blodtransfusion, havde lægerne ikke kunnet tvinge ham. Sagen kom derfor i sidste ende til at dreje sig om, hvorvidt tidligere ønsker fra manden og en skriftlig tilkendegivelse fra ham var nok. Det vurderede Højesteret, at det ikke var. Men det burde det være, mener Per Larsen.

”Man kan sidestille det med det eksisterende livstestamente og behandlingstestamente, hvor det også er skriftlige tilkendegivelser, der gør udslaget. Her genopliver de ikke, hvis man tidligere har takket nej. Og jeg synes, at det burde være det samme i en situation som denne, hvor der også er religionsfrihed inde over.”

Han bakkes op af Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.

”Det er et dilemma, men min holdning er, at hvis folk er tilstrækkeligt oplyste om konsekvenser og risici, skal de som habile borgere kunne træffe det selvstændige valg. Det er vigtigt, at det er et selvstændigt valg. Det må ikke føles sådan, at der er social kontrol eller pres for at takke nej,” siger ordføreren, som også foreslår, at en sådan tilkendegivelse skal kunne komme med visse forbehold.

”Det skal være noget, man jævnligt bliver påmindet om, at man har takket nej til. Og ideelt set skal det være en beslutning, der er truffet efter at have drøftet det både med egen læge og de nærmeste pårørende. Og for lægernes og sundhedspersonalets skyld synes jeg også, at der skal være en kattelem for at give behandling, hvis man er i tvivl.”

