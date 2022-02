Efter sag med utro svensk biskop: Det er moralsk nemmere at være biskop i Danmark end i Sverige

Biskop Thomas Petersson bekendte sit utroskab overfor den svenske kirkes ansvarsnævn, for at få afprøvet sin værdighed. De erklærede ham uværdig af to forskellige grunde, skriver kirkehistoriker Rasmus H.C. Dreyer

De har nok at bekymre sig om på øen Gotland. Den svenske hær er massivt til stede på øen på grund af frygten for russisk aggression, men som om det ikke er nok, står kirken i Østersøen nu uden biskop. Thomas Petersson, biskop over Visby Stift, er blevet dømt uværdig for en udenomsægteskabelig affære med en anden ansat i sit stift.