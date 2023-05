Efter sager om seksuelle krænkelser: ID-kort til præster skal gøre den franske kirke sikrere

Der skal være mere gennemsigtighed i den katolske kirke i Frankrig. Efter flere sager om seksuelle krænkelser har den derfor besluttet, at præster, biskopper og diakoner fremover skal kunne fremvise et ID-kort, som kan scannes.

Kort sagt skal kortet vise, om medlemmet af kirken er sigtet eller har været involveret i en eller flere sager om seksuelt misbrug.

Det fortalte de franske biskopper på et pressemøde den 10. maj, skriver blandt andre The Telegraph.

På pressemødet fortalte biskoppernes talsperson, Alexandre Joly, at formålet med de nye ID-kort er "at gøre kirken sikrere" og nemmere for kirker at tjekke baggrunden på præster.

I praksis betyder det, at enhver ved hjælp af en mobiltelefon kan scanne QR-koden på ID-kortet. Når koden er scannet, vil en farve, som enten er grøn, orange eller rød, blive vist. Er den grøn, betyder det, at præsten er egnet til at holde gudstjenester. Er den orange, kan det betyde, at præsten for nylig er blevet ordineret, og at vedkommende endnu ikke er egnet til at holde gudstjenester.

Den røde farve betyder, at præsten ikke er egnet til at stå for gudstjenester, og at denne muligvis er blevet frataget sin titel som præst.

Mere specifikt er det dog ikke. Så det vil ikke fremgå, netop hvorfor præsten, biskoppen eller diakonen ikke længere bør prædike, og om ej eller om årsagen er, at han har været involveret i en sag om seksuelt misbrug.

Det er ikke noget nyt, at ansatte i den katolske kirke i Frankrig skal have et dokument, som viser, at de altså er, hvem de udgiver sig for at være – det, der kaldes et "celebret". Indtil nu har det været et fysisk dokument, men ifølge franske biskopper har det været for nemt at forfalske og for vanskeligt at opdatere.

På trods af at ID-kortet skal gøre det nemmere for menigheder at tjekke, om potentielle præster i deres kirke nu også er egnede til at udføre præstegerningen, møder initiativet kritik, skriver tv-stationen France24.

"Det er en ganske usædvanlig foranstaltning, som efter min mening er i top tre over de dårligste idéer i den katolske kirke," siger Francois Devaux, som er tidligere formand for La Parole Liberee. En organisation, der støtter ofrene for den nu forhenværende katolske præst Bernard Peynat, som er dømt og idømt fængsel for at misbruge børn seksuelt.

Francois Devaux mener, at initiativet ikke er andet end et "PR-stunt" fra den katolske kirkes side.

Ikke desto mindre vil landets i alt 18.000 præster og diakoner modtage et ID-kort inden 2024. Og allerede nu har biskopperne taget dem i brug.