Eks-salafist om radikaliseret miljø: I kender ikke problemernes omfang

Da det franske satiremagasin Charlie Hebdo blev ramt af et blodigt terrorangreb i januar 2015, befandt mange europæere sig i en tilstand af chok og væmmelse. Det var dog ikke tilfældet for en 23-årig dansk ung mand, som i stedet delte en artikel om angrebet på sin Facebook-profil ledsaget af en glad smiley.

Den unge mand var en kendt skikkelse i det islamistiske miljø herhjemme og i en årrække også leder af den nu opløste gruppe Kaldet til Islam. Den salafistiske gruppe var kendt for at opildne til had og splittelse og advokerede for en trosretning med en ortodoks og bogstavtro tolkning af islam. Flere medlemmer af gruppen gjorde sig bemærket ved at ende deres dage i Syrien.