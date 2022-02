Ekspert: I skyggen af krigen i Ukraine kæmper broderfolk om den ortodokse sjæl

I løbet af den anspændte situation, som gik forud for den russiske invasion af Ukraine, er det blevet stadig klarere, at den kirkelige dimension af konflikten mellem Rusland og Ukraine også spiller en væsentlig rolle. Det er påfaldende, at alle parter i konflikten påberåber sig en lang, fælles åndelig arv og i omfattende grad har tyet til historien og den ortodokse kirkes rolle i den for at begrunde og forsvare deres respektive holdninger. Indtil nu har det ganske vist været forskelligt, hvor meget de kirkelige aktører har udtalt sig om stridens substans.

Denne artikel er en del af en serie: Konflikten i Ukraine Gå til seriesiden