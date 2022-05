Ekspert: Moskva-kirke spiller imødekommende, men har reelt ikke anerkendt brud fra ukrainsk side

Det har været en overraskelse for den ukrainsk-ortodokse kirke, at Moskva-Patriarkatet har støttet Putin, og nu tager man den naturlige konsekvens, siger forsker i ortodokse kristendom

Den ukrainsk-ortodokse kirke har krævet løsrivelse og fuld selvstændighed fra den russisk-ortodokse kirke i Moskva i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. En invasion, som den russiske patriark Kirill har støttet fra begyndelsen, og som reelt har efterladt den ukrainsk-ortodokse kirke med kun én mulighed, vurderer Annika Hvithamar, der har forsket i ortodoks kristendom og er institutleder ved institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet.

“Det var næsten uundgåeligt fra den ukrainsk-ortodokse kirkes side. Det har været vældig svært at være en del af det narrativ, der er kommet fra Moskva og Kirill siden krigens begyndelse om, at Ukraine ikke er en rigtig stat, og at dette er en retfærdig krig. Det er deres egne sognebørn, der bliver slået ihjel.”