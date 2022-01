Ekspert om biskoppers beslutning: Man har ikke fundet kritikken tungtvejende nok

Efter fem års arbejde, der har budt på talrige rapporter, store konferencer og ivrig debat, har biskopperne på et netop overstået bispemøde taget en beslutning om, hvordan der skal arbejdes med gudstjenesten frem til år 2030.

Biskopperne har besluttet at etablere et Liturgisk Forum og vil i samme ombæring anmode Kirkeministeriet om nedsættelse af en dåbskommision og en nadverkommision.

Peter Lodberg, der er teologiprofessor på Aarhus Universitet, kalder beslutningen for en ”naturlig konsekvens” af det forudgående arbejde, som har præget bispekollegiet de seneste år.

”Det er en konsekvent opfølgning af et arbejde, som man selv har har sat i gang. Den kritik, der har været af projektet, har man åbenbart ikke fundet så tungtvejende, at det har givet anledning til, at man har afveget fra den kurs, man har udstukket gennem længere tid.”

Peter Lodberg hæfter sig ved, at biskopperne med deres udmelding i første omgang ikke tager de konservative indvendinger ”så alvorlige”, at det forhindrer dem i at gå videre med arbejdet.

”Et fremtidigt samarbejde afhænger også meget af de konservative kræfter selv. Skal man forstå deres kritik på en sådan måde, at de på forhånd har meldt sig ud af det liturgiske arbejde, eller ser de deres opgave som nogle, der skal være med til at kvalificere debatten og de resultater, der måtte komme?,” spørger Peter Lodberg, der forventer, at biskopperne vil forsøge at involvere de kritiske røster, fordi ”sådan plejer man at håndtere lignende situationer i folkekirken”.

Det er netop i krydsfeltet mellem tradition og fornyelse, at der kan opstå brudflader i det fremtidige liturgi-, dåbs- og nadverarbejde, siger han og peger på, at der også kan opstå konflikt mellem gejstlige og lægfolk.

”Det kommisionsarbejde, som biskopperne allerede har gennemført, er blevet kritiseret for ikke at inkludere lægfolk. Det håber jeg, at de vil tage alvorligt. Lægfolks erfaringer skal med på råd i fremtiden, hvis dette skal lykkes.”

Professor Kurt E. Larsen fra Menighedsfakultet i Aarhus peger på, at biskopperne med deres udmelding om at nedsætte et liturgisk forum hverken har tilgodeset den ”modernistiske eller konservative fløj”, selvom de undervejs flere gange er blevet beskyldt af kritikere for at gøre netop det.

”Biskopperne prøver at finde en form, der kan bringe den liturgiske diskussion videre. Ved at lave et forum, har man ikke nødvendigvis påvirket det i en bestemt retning. Hverken modernistisk eller konservativt. Det vil helt afhænge af, hvordan de sammensætter det forum. I sig selv er det et neutralt redskab. Det spændende bliver, hvilket kommisorium forummet får, og hvilken bemanding.”

Det er et udtryk for yderligere forsigtighed, at man vil anmode Kirkeministeriet om en nedsættelse af en dåbs- og nadverkommission, mener Kurt E. Larsen.

”I ministeriet vil man vende alle sten, inden man foretager sig noget. Det er i sig selv et udtryk for en konservativ tilgang, at man ikke hurtigt skrider til nogle reformer, men afventer et meget grundigt teologisk og juridisk arbejde.”

Af fremtidige udfordringer, peger Kurt E. Larsen ligesom Peter Lodberg på sammensætningen af de nye udvalg.

”Med hensyn til det liturgiske forum, hvor de indtil videre går efter at ansætte to medarbejdere, bliver det en udfordring at finde to personer, som ikke står for en bestemt folkekirkelig linje. Det bliver en svær balancegang for de to ansatte at manøvrere i dette,” siger Kurt E. Larsen, der videre peger på, at det liturgiske forum ikke givetvis vil opleve ”medvind” fra begyndelsen med henvisning til, at projektet er blevet heftigt kritiseret, allerede før beslutningen om nedsættelse blev taget.

En række stemmer i folkekirken har udtrykt bekymring for, at processen er gået for hurtigt. Men ifølge Birgitte Graakjær Hjort, afdelingsleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, er arbejdet med at nedsætte et liturgisk forum foregået i et ”tilpas tempo”:

”Nogle synes, det går alt for stærkt, og nogle synes, det går alt for langsomt. Personligt synes jeg, at det går i et tilpas tempo, fordi den slags arbejde kræver en eller anden grad af langsommelighed og eftertanke. Det må man ikke skynde sig med, og det har biskopperne heller ikke gjort, for der er gået flere års udvalgsarbejde forud.”

Det bliver spændende at se, hvordan man vælger at formulere kommissoriet, mener Birgitte Graakjær Hjort, som også peger på udfordringer i forhold til at sammensætte et liturgisk forum.

”Hvilket mandat har de, som skal arbejde med det? Hvad er mandatet hos liturgisk forum i forhold til biskoppernes tilsyn? Hvad er rækkevidden af beføjelser inden for sådan et forum? Det er vigtigt at få afklaret fra starten. Det samme gælder arbejdet med både dåb og nadver – hvad bliver deres præcise opgave?” siger hun og fortsætter:

”I sammensætningen skal der ligeledes være en afvejning af fagteologiske kompetencer og inddragelse af menighedsrådsmedlemmer og lægfolk.”

Birgitte Graakjær Hjort hæfter sig ved, at det er nemt at få øje på udfordringer, men selv vil hun hellere tale om muligheder, som biskoppernes beslutning kan have for den fremtidige gudstjeneste:

”En del af debatten om liturgiarbejdet har båret præg af, at nogle næsten kun kan få øje på udfordringer og problemer, fordi det er vanskelige emner at arbejde med. Men det er godt, at vi fører en fælles samtale og har en fælles proces om arbejdet. I forhold til dåb påbød Jesus os, at vi skulle døbe, men han efterlod ikke en ritualbog, og det har været vores vilkår som kirke lige siden. Derfor er vi henvist til sammen at drøfte, hvordan vi skal ritualisere det. Det er ikke noget nyt, at vi skal forholde os til det. Så det skal man ikke lade sig forskrække af, men sammen tage livtag med.”

Tine Illum, der er sognepræst ved Sdr. Bjert Kirke syd for Kolding, forholder sig ligesom Birgitte Graakjær Hjort positivt til nyheden om, at biskopperne vil etablere et liturgisk forum såvel som at anmode Kirkeministeriet om nedsættelse af en dåbskommision og en nadverkommision.

”Det er et vældigt fremskridt og en glimrende idé. Det er spændende at se, hvordan man vælger at arbejde med det. Det viser, at biskopperne nok tænker, at liturgi og ritualer har traditionens vægt, men også, at de ønsker at arbejde teologisk og liturgisk med denne tradition. Ritualer og gudstjenester er ikke noget, vi bare laver om for sjovs skyld,” siger Tine Illum, der tidligere - blandt andet her i avisen - har kaldt det ”rettighed omhu” i en luthersk kirke at nedsætte et liturgisk forum.