Sidder en tidligere provst ulovligt i bestyrelsen for en kirkelig fond? Det vurderer to eksperter, efter at have set nærmere på vedtægterne for fonden P.C. Ibsens Sønners Legat.

Da stifteren Carl Ludvig Ibsen i 1917 grundlagde fonden, lagde han vægt på, at den skulle være velgørende, veldrevet og kristen. Af den grund står det i vedtægterne, at fonden skal bestyres af præster fra tre kirker i København – Vor Frue Kirke, Helligåndskirken og Holmens Kirke.