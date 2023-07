En helt anden forestilling om den gode død stod stærkt i hele Europa: En god død var en velforberedt død

Tidligere generationer af kristne levede med døden hver eneste dag og forberedte sig på at tage imod den. Johannes Paul II, der svækkedes af Parkinsons syge i fuld offentlighed, blev et udtryk for, at syge og gamle mennesker også har værdi