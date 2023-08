En kiste med kulør? Flere vælger lyserøde kister og regnbuefarvede urner

Hjemmet var fyldt med blomster i pangfarver. Og når Mille Lau Hansens mormor skulle købe tøj, var det stort set altid med kolorit.

"Min mormors sjæl var farverig, og det afspejlede både hendes tøj og hjem. Så sådan skulle hendes afsked også være," siger Mille Lau Hansen, som bor i Dragør på Amager ved København.

Hendes mormor fortalte selv, kort før hun døde som 88-årig den 1. juni 2022, at hun altså ikke skulle begraves i en hvid kiste, som de fleste andre gør. Den skulle være lilla, og så skulle den prydes med farverige blomster.

Mille Lau Hansen kiggede på sin mor med løftede øjenbryn, da mormoderen sagde det. Men da de skulle vælge en kiste, var der masser af farverige kister at vælge imellem, fortæller hun.

Flere begravelsesforretninger oplever da også en stigende efterspørgsel på kister i alverdens farver: Lyserød, lilla og endda i regnbue-farver. Andre pårørende tegner på kisterne og klistrer hilsner fast på dem. Det skriver TV2 Øst.

Her er et eksempel på, hvordan en af de farverige kister kan se ud. Foto: Privatfoto

Ifølge Michael Ørskov, som ejer Ørskov Begravelsesforretning, er forklaringen, at flere ønsker at sætte et personligt præg på begravelsen. Han vurderer, at kister og urner med personlige præg udgør 10 procent af salget i forretningen.

For ti år siden beskrev Kristeligt Dagblad, hvordan flere begyndte at sætte et personligt præg på kisterne. Noget, en ekspert dengang kaldte "gør-det-selv"-døden.

Andre vælger kister og urner i alternative materialer. Det kan for eksempel være kister af pap og genbrugsmaterialer ud fra et ønske om at mindske miljø- og klimapåvirkningen ved at skulle herfra.

Ørskov Begravelsesforretning sælger blandt andet denne regnbuefarvede urne. Foto: Privatfoto

For Mille Lau Hansens mormor var valget af den farverige kiste et spørgsmål om at fejre et levet liv. Da de tog hul på samtalen om, hvordan hun skulle begraves, fortalte mormoderen selv, at hun havde fået mange gode år, og at det skulle understreges med farve og ikke en neutral hvid kiste.

"Hvis det ikke var muligt, skulle der være masser af farverige blomster, fordi hendes død ikke skulle ses som noget mørkt og trist. Hun havde haft et godt, langt liv," fortæller barnebarnet.