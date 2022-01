Presset på de pakistanske kristne stiger i disse dage. I midten af januar blev en præst kidnappet og mørbanket, mens to præster søndag blev udsat for skudattentat

I en lang række går kvinder i farvede sjaler forbi den sorte kiste med hvide kanter for at sige at sige et sidste farvel. Kisten er dækket af gule og rosa blomster. Kirken er proppet med mennesker, som tager sig til hovedet, mens orglet akkompagnerer en salme.