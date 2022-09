Endnu en kandidat melder sig til Fyns bispevalg: Jeg er poetisk teolog

Hvad vil præcis ændre sig, hvis man vælger dig som biskop over Fyens Stift?

Jeg vil have flere præster, og især lavere sygefrekvens blandt præster. Det handler ofte om økonomi, for hvis der er langtidssygemeldinger i et provsti, så bruger man rådighedsordningen. Men det flytter bare problemet over til nabopræsten, som skal passe to embeder, og så ved vi godt, hvad der sker. Derfor er vi nødt til at have vikarpræster, der kan rykke ind. Det kunne fint være nye præster, som kan få erfaring på den måde. Man kunne starte med at spørge Kirkeministeriet, om de vil donere flere præster, men det vil de som regel ikke. Og så må man finde pengene et andet sted, og det betyder at spare. For eksempel på ansættelses-, personale-, regnskabs- og kommunikationskonsulenter. Jeg siger nej tak til flere konsulenter, jeg vil have præster. Derudover skal der kigges på, hvorfor præsterne bliver syge.