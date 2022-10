Folkekirken skal ikke undtages ligebehandlingsloven, mener biskopperne, og derfor opfordrer de nu kirkeministeriet til at afskaffe den omtalte bekendtgørelse

Den bekendtgørelse, der undtager folkekirken fra ligebehandlingsloven, skal afskaffes, mener biskopperne.

Bekendtgørelsen er nemlig forældet, lyder det, og derfor blev man til bispemødet i Aalborg i sidste uge enige om at sende en opfordring til Kirkeministeriet om at ophæve undtagelsesbestemmelsen fra ligebehandlingsloven for folkekirken.