For folkekirken og andre trossamfund forsvinder arealkravet, så der ikke længere er loft over antal deltagere ved gudstjenester

Epidemikommissionen vil ophæve flere restriktioner fra på mandag - også for trossamfund

Det kan snart være slut med arealkrav og mundbind i folkekirken. Epidemikommissionen har anbefalet at ophæve stort set alle restriktioner efter den 31. januar, ligesom coronavirus ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom efter 5. februar.

Når coronavirus ikke længere kategoriseres som samfundskritisk, betyder det, at stort set alle gældende restriktioner, herunder krav om coronapas og mundbind i blandt andet folkekirken, ikke kan videreføres.

Regeringen vil på et pressemøde onsdag aften præsentere, hvilke restriktioner der ophæves og forlænges på baggrund af kommissionens anbefaling.

Indtil videre ventes det, at arealkravet for folkekirken og andre trossamfund forsvinder, så der ikke længere er loft over antal deltagere ved eksempelvis gudstjenester.

