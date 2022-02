Sammenhængen mellem rumvæsener, syndefaldsmyten og kristen næstekærlighed kan være svær at finde. Journalist Jens Haag har gjort et forsøg og talt med en række teologer, om hvad det vil betyde for kristendommen, hvis der findes intelligent liv i rummet.

Foto: Frederik Meldgaard Lauridsen

Journalist Jens Haag i samtale med vært Philip Christoffersen

Inspiration eller hjælp?

