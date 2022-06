Erhvervsstyrelsen går nu ind i sagen om, hvorvidt den velgørende fond P.C. Ibsens Sønners Legat har prioriteret at give billige lejligheder til venner og bekendte i stedet for at støtte mindrebemidlede enlige kvinder.

Det viser en aktindsigt fra Erhvervsstyrelsen, hvor det fremgår, at styrelsen på baggrund af Kristeligt Dagblads dækning af sagen har bedt fonden om at sende en redegørelse senest den 30. juni 2022.