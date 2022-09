Organisterne og kirketjenerne kan få mindre at se til, når der skrues ned for gudstjenesteaktiviteten i Lolland-Falsters Stift. Undgå fyringer, siger biskop

Denne vinter vil der blive holdt færre gudstjenester, end der plejer, i Lolland-Falsters Stift.

Tidligere på ugen udsendte biskop Marianne Gaarden en stående dispensation til at skrue ned for gudstjenestefrekvensen i pastorater, hvor én præst er tilknyttet flere kirker. Hensigten er, at menighedsrådene i pastoraterne det næste halve år skal fokusere på kun at opvarme én kirke ad gangen og dermed samle kræfterne og energien ét sted.