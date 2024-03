Fagforeninger: Menighedsrådsmedlemmer bør nemmere kunne fjernes, hvis de skaber konflikt

Det bør være nemmere at afsætte et menighedsrådsmedlem, hvis vedkomne skaber et dårligt arbejdsmiljø for kirkens ansatte.

Sådan lyder det fra både formanden for Organistforeningen, Ingrid Bartholin Gramstrup, og fra forbundsformanden ved Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte, Bjarne Rødkjær, i en artikel af TV 2 Østjylland.

Begge understreger over for mediet, at der i de fleste menighedsråd er en ordentlig ledelse, men samtidig er de bekymrede for sager, hvor ansatte giver udtryk for ”udfordringer med menighedsrådene”.

”Jeg mener, strukturen skal laves om, og at man skal satse noget mere på professionel ledelse i folkekirken,” siger Ingrid Bartholin Gramstrup i artiklen.

Spørgsmålene om folkekirkens ledelse er blevet rettet mod fagforeningerne, efter at TV 2 Østjylland har interviewet tidligere ansatte ved Lisbjerg Kirke nord for Aarhus. En af de tidligere ansatte oplevede blandt andet at blive sat til at udspionere en kollega og dennes arbejde af en kontaktperson fra menighedsrådet.

Menighedsrådsmedlemmer vælges gennem menighedsrådsvalg, og er frivillige og demokratisk valgt. Det er i dag muligt for et menighedsråds øvrige medlemmer at stemme et medlem ud, hvis denne eksempelvis "varigt og systematisk udviser en adfærd, som udgør en belastning for det lokale arbejdsmiljø". Dette beskrives i menighedsrådslovens paragraf 15.

Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet sager om arbejdsmiljø og konflikter i folkekirken. Blandt andet Nyvangs Kirke i Kalundborg, som sidste år flyttede sin årlige julekoncert ud af kirken på grund af et ”utrygt arbejdsmiljø præget af mobning”. Et andet eksempel er fra Ejstrup og Gludsted Sogne i Midtjylland, hvor menighedsrådet i september sidste år trak sig efter konflikt med præsten.

I januar viste en landsdækkende arbejdsmiljøundersøgelse af folkekirken blandt andet, at hver syvende har oplevet at blive ignoreret, udelukket eller mobbet på sin arbejdsplads, og at der er udfordringer med ledelsesstrukturen i folkekirken.

I sidste uge satte Kirkeministeriet et projekt i gang, som skal undersøge, hvordan det kan blive lettere for menighedsråd at varetage deres opgaver. En del af projektet vil fokusere på mere tydelig ledelse i folkekirken.