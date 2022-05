Fem kirkeordførere: Domprovst burde ikke forsvare håndtering af overgrebssag

Københavns Domkirke håndterede sagen om et muligt overgreb på et barn rigtigt i 2014, vurderer domprovst Anders Gadegaard. Men det er fem kirkeordførere helt uenige i

Sagen om en medarbejder i Københavns Domkirkes mulige overgreb på et barn i 1990’erne og ledelsens håndtering af den har vakt kritik i flere medier. Også kirkeordførerne på Christiansborg har fulgt den nøje og mener, at der ser ud til at være stærkt behov for en anden praksis ved håndtering af den slags sager i fremtiden.

Det siger blandt andre kirkeordfører fra Liberal Alliance Henrik Dahl. Hvis det billede, der har tegnet sig i medierne den sidste uges tid er korrekt, er der især en ting, som undrer ham.