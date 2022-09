Flemming Pless kom en fyring i forkøbet. Reagerede folkekirken for langsomt?

Flemming Pless er fra udgangen af året ikke længere præst i Christians Kirke på Christianshavn i København, hvorfra han har været på tvungen orlov, siden fem kvinder sidste forår anklagede ham for seksuelle krænkelser og brud på tavshedspligten.

Det står klart, efter at Kirkeministeriet i en pressemeddelelse tirsdag oplyste, at en tjenestemandsansat sognepræst stoppede, og Flemming Pless kort efter bekræftede, at det var ham, der var tale om.



”Jeg har valgt at søge min afsked den 17. september som sognepræst efter næsten 34 år i folkekirken,” skrev han på Facebook.