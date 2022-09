Flere frygter for fremtiden for trosstoffet på DR

Dansk Folkeparti kaldte det et "vink med en vognstang" om, at Danmarks Radio ikke skulle glemme at prioritere trosstoffet, da det i 2018 blev skrevet ind i public service-kontrakten, at DR havde som formål at gøre det tydeligt, at det danske samfund "har sin rod i kristendommen".

Men i den kommende public service-kontrakt, der skal gælde fra 2023 til 2025, er formuleringen blevet fjernet. Kristendommen vil i fremtiden ikke længere være nævnt i formålsparagraffen for Danmarks Radio, fremgår det af et udkast til kontrakten, som Kristeligt Dagblad er i besiddelse af.