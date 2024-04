Flere oplever, at der mindre respekt for kirkens rum: Bryllupper og barnedåb er blevet et “fotohelvede”

I kirken skal kasketten af, under gudstjenester skal mobiltelefonen være på lydløs, og til begravelser skal man bære sort.

Der findes mange mere eller mindre uskrevne regler for, hvordan man bør se ud og opføre sig i kirken. Men de seneste år er der blevet slækket mere og mere på den gode skik. Det oplever flere, som Kristeligt Dagblad har talt med.

Kirkegængeren Carsten Hogstad, der er pensioneret skoleleder, har efterhånden flere gange oplevet, at andre kirkegængere har opført sig "respektløst” i kirkerummet. Da han for nylig var til en gammel vens kones bisættelse, kom en mand iført kasket. Og da hans bror i sommer var til begravelse, tog en kvinde billeder under jordpåkastelsen. Ja, og så oplever Carsten Hogstad ofte kirkegængere, der ikke slukker lyden på deres telefon under gudstjenesten.

"Jeg ser det som et udtryk for sædernes forfald, og det bliver kun værre. Folk mangler respekt for højtiden. De mangler respekt for de pårørende og for de afdøde. De mangler respekt for institutionen som sådan,” siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er for Carsten Hogstad ingen tvivl om, at det er et udtryk for dårlig pli, når folk slækker på de uskrevne regler for opførsel i kirkerummet.

"Det kan godt være, at jeg er blevet for gammel. Selvfølgelig kan man ikke udelukke, at skikkene ændrer sig hen ad vejen. Men for mig er der ikke 'bare’ tale om uskrevne regler, men om traditioner og skikke, som er en måde at bevare fællesskabet på," siger han.

Derfor mener Carsten Hogsted også, at præster og kirketjenere diskret og på en flink måde bør irettesætte kirkegængere, der dukker op med hat på.

"Tager billeder ned i hullet"

Gert Rhinstrøm Schmidt, formand i Danmarks Kirketjenerforening og kirketjener i Skjern Kirke, ser ikke umiddelbart et problem i, at mænd bærer kasket i kirkerummet, "men respekt og ydmyghed kommer jo ved at tage hatten af for andre”, som han siger.

"Til gengæld er det mere generende og distraherende, at folk farer rundt og tager billeder af alt ved bryllupper, barnedåb og sågar begravelser. På dét punkt er der ikke længere den samme respekt for roen, stilheden og øjeblikket,” konstaterer han og tilføjer:

"Men det er jo ikke kun et problem i kirkerummet. Det er et samfundsproblem."

Lige præcis mobiltelefoner fylder meget mere i kirken i dag, end de tidligere har gjort, siger John Lykkedal, der er graver i Gislev og Ellested Kirker på Fyn og næstformand i Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Særligt bryllupper og barnedåb kalder han et "fotohelvede”.

"Jamen, alle står op og tager billeder undervejs. Også til urnenedsættelser er det efterhånden bare normalt, at familien står og tager billeder ned i hullet,” siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld oplever han også, at folk er mere diskrete, når de tager billeder i dag.

"Førhen rendte de rundt med store kameraer, og vi var nødt til at sætte et skilt op i kirken, hvor der stod, at man ikke måtte tage billeder. Det er ikke nødvendigt mere, for folk tager bare lige mobilen op ad lommen og tager billedet diskret,” siger John Lykkedal.

"Respektløst og totalt uden pli"

I våbenhuset i Sions Kirken på Østerbro i København er der et skilt, hvor der står, at man skal slukke mobilen. Det hænger der, fordi der sommetider er kirkegængere, som enten sidder med telefonen fremme under gudstjenesten eller rejser sig og tager billeder af deres børn, der går til nadver. Det fortæller Mette Kathrine Grosbøll, der er sognepræst i kirken.

"Det er respektløst og totalt uden pli, men ligger sådan set i tråd med, hvordan folk generelt gebærder sig med deres telefoner overalt, så de mere lejlighedsvise gæster, der opfører sig sådan, mener ikke noget ondt med det. De gør bare, som man gør alle steder," siger hun.

Sådan et skilt er der derimod ikke i Ordrup Kirke i Charlottenlund, hvor Katrine Bjørn Andersen er præst.

"Vores måde at dokumentere vores liv gennem billeder har ændret sig med mobiltelefonen, hvor alle har et kamera i lommen. Jeg oplever det ikke som et stort problem, men jeg ved, at det kan genere andre. Det eneste, der rigtigt kan genere mig, er, når folk optager videoer af gudstjenesten. Det gør mig mere selvbevidst, og jeg tænker over, om jeg får sagt ordene ordentligt, og så må jeg parkere tankerne og komme videre i teksten,” siger hun.

Katrine Bjørn Andersen, der også er medlem af hovedbestyrelsen i Præsteforeningen, har dog en fornemmelse af, at folk i dag har en mindre grundlæggende viden om, hvordan man bør opføre sig i kirken. Men når hun oplever kirkegængere, der opfører sig decideret uordentligt, siger hun som regel bare venligt til dem, at "i kirken gør vi sådan her”.

"Men ellers vælger jeg mine kampe med omhu. Jeg kan godt leve med en kasket i kirken. Og det kan Vorherre sikkert også,” slår hun fast.