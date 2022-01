Flere trossamfund sjusker med årsopgørelser: Det er lidt af en hovedpine for politikerne

En række anerkendte trossamfund har ikke afleveret deres årsregnskab for 2020 til tiden, selvom det er betingelsen for at opnå en række fordele. Det er på tide at revidere loven, siger ekspert

Danske politikere har i de seneste år forsøgt at stramme grebet om islamister ved at kontrollere anerkendte trossamfund uden for folkekirken. For eksempel overvåger man i dag mistænkelige pengestrømme på baggrund af oplysninger om årsregnskaber, som trossamfundene er forpligtet til at oplyse, ikke mindst efter den såkaldte trossamfundslov blev vedtaget i 2018.

Lever disse trossamfund ikke op til lovens retningslinjer, kan regeringen tilbagetrække en række privilegier såsom retten til at foretage vielser med borgerlig gyldighed. Men 33 anerkendte trossamfund og 19 menigheder har ikke indberettet årsregnskaber for 2020 i tilstrækkelig tid. Det viser et udtræk, som Kirkeministeriet foretog den 22. december 2021 ifølge Berlingske.

Selvom der findes omtrent 450 anerkendte trossamfund i Danmark, kommer omfanget af manglende årsregnskaber alligevel bag på Lene Kühle, der er professor mso på afdeling for religionsvidenskab på Aarhus Universitet.

”Jeg er overrasket over, at der er så forholdsvis mange trossamfund og menigheder, som ikke har indleveret deres regnskaber, fordi trossamfundsloven har eksisteret siden 2018, og man derfor allerede har efterspurgt årsregnskaber flere gange. De kender godt proceduren,” siger hun.

Lene Kühle hæfter sig særligt ved de fem muslimske trossamfund, som af den ene eller anden årsag har undladt at indlevere deres årsregnskab for 2020 til tiden. Hvis trossamfundene ikke reagerer på den påmindelse og siden det varslingsbrev, Kirkeministeriet efter de gældende retningslinjer sender til dem, kan det føre til at deres anerkendelse bliver trukket tilbage.

”I forvejen findes der ikke mange anerkendte muslimske trossamfund, så det vil potentielt rykke andelen betragteligt ned, hvis de ikke får indberettet deres årsregnskaber,” siger hun og bemærker, at der siden 2016 kun er blevet anerkendt fire muslimske trossamfund - to i 2021, et i 2017 og et i 2019.

For politikere er det ikke godt nyt, hvis antallet af anerkendte muslimske trossamfund falder, for så bliver det automatisk sværere at få indsigt i deres forhold og dermed også sværere at sanktionere dem. Mange af de love, der er lavet for at ramme islamister, har nemlig kun effekt på anerkendte trossamfund.

”I det store perspektiv er det ikke mange. Men hvis man synes, det er lidt af en hovedpine, at der ikke er en tilstrækkelig andel af de muslimske trossamfund, som er anerkendte, og at man derfor ikke har indsigt i deres forhold, så kan nogle politikere godt opfatte det som et problem,” siger Lene Kühle.

Når en række trossamfund ikke kan leve op til de gældende regler, sætter det grundlæggende spørgsmålstegn ved, om loven virker efter hensigten, vurderer Lene Kühle.

”Jeg tror, man skal sætte sig ned og tænke over, om systemet fungerer godt nok. For det første kan der være nogle af trossamfundene, der simpelthen ikke har ressourcerne til at levere årsregnskaber, og derfor kan man overveje, om man skal lave et system, der er mindre bureaukratisk, eller om man kan levere noget hjælp,” siger Lene Kühle og fortsætter:

”For det andet skal man se på, om det er attraktivt nok at være et anerkendt trossamfund. Det kan selvfølgelig også blive enormt problematisk at gøre det alt for attraktivt, men man kan godt overveje, om de ting, man tilbyder, egentlig er det, som trossamfundene efterspørger.”

Fire ud af de 33 trossamfund og 19 menigheder, som ikke har indleveret deres årsregnskaber i rette tid, er tilknyttet netværket Frikirkenet, hvor Mikael Wandt Laursen er generalsekretær. Ifølge ham findes der i alle fire tilfælde en god forklaring på, hvorfor Kirkeministeriet har måttet se langt efter deres regnskaber for 2020.

”Det ene er ophørt som trossamfund, men er endnu ikke blevet fjernet fra registret. Det andet har haft tekniske problemer. Det tredje har glemt det, og det fjerde er fusioneret med et femte trossamfund,” siger Mikael Wandt Laursen, som understreger, at de to trossamfund, som manglede at aflevere på grund af tekniske problemer og glemsomhed, nu har fremsendt regnskaberne til Kirkeministeriet.

Mikael Wandt Laursen hæfter sig ved, at kravene til, hvad kirker skal levere af dokumentation til staten, de seneste år er ”steget voldsomt”.

”Selvfølgelig anerkender jeg, at der med rettigheder følger forpligtelser. Men hvis man er en lille kirke med frivillige sjæle, skal man på grund af trossamfundsloven levere et årsregnskab, der er revisorgodkendt i klasse A. Vi har et reelt problem med, at vi efterhånden har gjort det så vanskeligt i foreningsdanmark, at det er blevet for svært for nogle at honorere,” siger han og fortsætter:

”Der er brug for en bedre og en stærkere rådgivning, og så er der brug for, at man får kigget helhedsorienteret på området med trossamfund og foreninger i forhold til, hvor mange krav der egentligt bliver stillet fra forskellige sider,” siger Mikael Wandt Laursen.