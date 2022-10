Flertal i kirke støtter fritaget præst: Ellen Margrethe Gylling skal have renset sit navn

I sidste uge kunne Kristeligt Dagblad fortælle, hvordan flere kirkegængere i Nathanaels Sogn på Amager savner deres præst, Ellen Margrethe Gylling, og at de oplever at møde en mur af tavshed, når de forsøger at få en forklaring på, hvorfor præsten er blevet fritaget fra tjeneste.

Nu kan de måske komme en forklaring nærmere. Dokumenter, som Kristeligt Dagblad har læst, giver en forklaring på, hvad der er gået forud: