Fodboldtræners skæbne behandles af Højesteret: Det var mit løfte til Gud at bede på midterlinjen

Joe Kennedy mistede sit job som træner for et amerikansk fodboldhold, fordi han ikke ville stoppe sin praksis med at bede på midterlinjen efter kampe. USA's Højesteret tager nu stilling til, om hans religionsfrihed blev krænket

Da amerikaneren Joe Kennedy blev tilbudt jobbet som træner for det amerikanske fodboldhold på en high school i byen Bremerton i delstaten Washington i det vestlige USA, skulle han bruge en weekend til at overveje det. Han bad til Gud om at få vejledning, og den vejledning mente han at få, da han samme weekend zappede mellem tv-kanaler og stødte på filmen “Facing the Giants”.

“Facing the Giants” er en kristen film om en træner for et high school-hold i amerikansk fodbold, der efter en række sæsoner med pauvre resultater på banen beslutter sig for at anlægge en ny tilgang til trænergerningen: Han vil prise Gud, uanset om holdet vinder eller taber. Den nye tilgang inspirerer spillerne, og holdet ender med at få sportslig succes på grund af den vindermentalitet, træneren har skabt.