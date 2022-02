Først røg statsstøtten. Nu er Jehovas Vidners status som norsk trossamfund truet

Statsforvalteren i Norge er i gang med at undersøge, om Jehovas Vidner fortsat skal anerkendes som et officielt trossamfund. Det er svært at spå om, hvordan et sådant indgreb vil påvirke trossamfundet, da det er uden fortilfælde, siger ekspert