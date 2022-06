Først så det helt sort ud. Nu ender Kirkens Korshær med økonomisk overskud ovenpå corona-år

I 2020 så det sort ud for Kirkens Korshær. Medarbejdere og frivillige blev sendt hjem, og genbrugsbutikker blev lukket af flere omgange. I 2021 sad hjælpeorganisationen stadig fast i coronapandemiens spændetrøje og bekymringsrynkerne hos den netop indsatte chef Jeanette Bauer var ved at blive permanente.

Men det ser anderledes ud i dag, hvor Kirkens Korshær holder årsmøde i Vingsted Centret tæt på Vejle. Når Jeanette Bauer går på talerstolen og byder velkommen til weekendens arrangement, har hun gode nyheder med til de omtrent 270 fremmødte. Til trods for, at organisationen de seneste par år har måttet skære millioner af deres budget, er der ingen røde tal at finde på årsregnskabets bundlinje.