Første kandidat er klar til Fyns bispevalg: Der skal gøres noget ved arbejdsmiljøet

Hvad vil præcis ændre sig, hvis man vælger dig som biskop over Fyens Stift?

Først og fremmest håber jeg, at jeg kan være med til at skabe arbejdsglæde blandt præster og menighedsråd i Fyens Stift. Derudover håber jeg, at jeg kunne sætte et aftryk på præstestillingerne, som man har indflydelse på som biskop. Det er vigtigt for mig at sikre gode ansættelser og rekruttering, som bliver enormt vigtigt at kigge på i de kommende år. Vi står over for præstemangel. Jeg vil gerne tale med menighedsrådene om, hvordan vi opslår stillingerne. Et eksempel kunne være, at flere små sogne gik sammen om en fuldtidsstilling i stedet at for ansætte præster i kvoterede.