Første ukrainsk-ortodokse menighed fejrer navnehelgen i Holstebro

Den første danske ukrainsk-ortodokse menighed fejrer på søndag helligdagen, der lægger navn til menigheden. Gudstjenesten er samtidig en fejring af, at de er blevet klar til at søge om at blive et officielt trossamfund

Det bliver en gudstjeneste ud over det sædvanlige, når ukrainske ortodokse i Danmark søndag kommer fra nær og fjern for at mødes i det gamle sygehuskapel i Holstebro, som er stillet til rådighed i dagens anledning. Fejringen markerer ikke bare helligdagen, men præcis den helligdag i den ortodokse kalender, der har lagt navn til "Sogn for Den Hellige Jomfru Marias Beskyttelse af den Ukrainsk-Ortodokse Kirke i Danmark". Sådan kalder den ukrainsk-ortodokse menighed sig nemlig, og den er den første af sin slags i Danmark ifølge Emil Saggau, der forsker i ortodoks kristendom.

“For os ukrainere er det vigtigt at have en menighed, hvor vi kan samles, snakke sammen og bede til Gud i den her tid. Så vi er meget glade,” siger Ivanna Ivanitska, der er initiativtager og medstifter af menigheden, der placerer sig i det jyske, fordi ukrainerne bor særligt tæt i Region Midtjylland. Menigheden havde første generalforsamling den 26. juni, hvor man godkendte vedtægter. Menigheden er underlagt den ukrainsk-ortodokse kirkes hellige synode og metropolit for Kiev og hele Ukraine. Og den har fået en ukrainsk-ortodoks præst: Iergen Matyniuk.



Søndagen bliver samtidig en fejring af, at menigheden har fået ordnet det nødvendige papirarbejde, som er nødvendigt for for eksempel at kunne få en bankkonto. Menigheden har fået hjælp af sognepræst i Højbjerg og Elsborg i Viborg Stift Peter Fischer-Nielsen og sognepræst i Nørrelandskirken Carsten Ørum, der begge har stillet deres kirker til rådighed for menigheden og ifølge Ivanna Ivanitska har gjort en enorm indsats for at hjælpe menigheden på vej.



"Nu har de fået valgt vedtægter og har et navn. Så det hele er efterhånden ret formaliseret," fortæller Peter Fischer-Nielsen, der sammen med Carsten Ørum deltager i søndagsgudstjenesten. De ukrainsk-ortodokse var allerede før krigen særligt tæt koncentreret i Region Midtjylland.



Det var invasionen af Ukraine, der gjorde det nødvendigt for Ivanna Ivanitska og de andre medstiftere at etablere en ukrainsk-ortodoks menighed i Danmark. Indtil da havde mange ortodokse ukrainere benyttet sig af de russisk-ortodokse kirker, men efter krigen opstod et behov for en selvstændig ukrainsk menighed.



"Det er ikke, fordi der har været store konflikter mellem os ukrainere og den russiske kirke i Danmark. Men efter vi er kommet i krig mod Rusland, føltes det ikke godt at komme der længere. Vi var mange, der fik en følelse af, at vi ikke længere kunne bruge de russiske kirker. Derfor ville vi starte vores egen," fortæller Vasyl Stronskyy, der er næstformand i menigheden.



Der var allerede kommet en del til Danmark før krigen, fortæller Emil Saggau.