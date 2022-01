Folkekirken i Aarhus er en af flere stifter, som netop nu opretter stillinger for at række ud til nydanskere. Kirkeministeriet har lukket for arbejdet med migranter, og på den baggrund går stifter selv videre, vurderer ekspert

Folkekirken i Aarhus øger indsats for nydanskere: Mange har et mere naturligt forhold til religion, end danskere har

Ønsket om at gøre en særlig indsats for nydanskere i Aarhus Stift havde længe fyldt for Rebecca Holst Andersen, sognepræst i Ravnsbjerg Sogn, da hun for nogle uger siden modtog den glædelige nyhed, at der var blevet fundet penge til at gøre netop det. Samvirkende Menighedsplejer ville finansiere en projektlederstilling, som indtil videre løber over tre år.

"Hvor andre stifter eksempelvis har migrantpræster og større centre, har Folkekirken i Aarhus som institution ikke særligt mange tilbud for nydanskere. Det vil vi gerne lave om på," siger Rebecca Holst Andersen, der har været med til at ansætte den nye projektleder. Hun peger på en række mulige indsatsområder:

"Vi skal finde ud af, hvilken rolle vi skal påtage os. Er det danskundervisning? Hjælp til at læse og forstå breve fra kommunen? Skal vi etablere fritidsaktiviteter eller et sted at hænge ud om aftenen?"

Den nye stilling skal varetages af den tidligere flygtningerådgiver ved kommunen Lone Skov Frølund, som over de næste tre år skal finde ud af, hvilken rolle den aarhusianske folkekirke skal spille i relation til nydanskere. Hendes første projekt, fortæller hun, tager udgangspunkt i ensomhed og beviser ifølge projektlederen "kirkens relevans for projektets målgruppe".

"Folkekirken har rigtig stor erfaring med at rumme mennesker, som har oplevet et tab af mening, som rigtig mange nydanskere har, i hvert fald dem, der har været på flugt. Så jeg vil gerne sætte en form for sorggruppe i værk, hvor vi skal arbejde med sorgen over tab af identitet og fædreland," siger Lone Skov Frølund, der før projektstillingen arbejdede i et familiecenter, hvor hun havde kontakt med flere flygtningefamilier.

I Ravnsbjerg Sogn, hvor den nye projektleder er bosat og skal arbejde, bor 8994 mennesker, hvoraf 43 procent er medlem af folkekirken, mens 46 procent af sognets indbyggere har anden etnisk herkomst end dansk.

"Når vi taler om nydanskere som målgruppe, kan det være både en gave og en udfordring at komme fra kirken. Der er nogle befolkningsgrupper, som har rigtig dårlige erfaringer med religion. For eksempel folk fra Iran, der decideret er flygtet fra et præstestyre," siger Lone Skov Frølund, der mener, at hendes nye arbejde skal have karakter af mission. Men, fortsætter hun:

"Der er også andre, hvor kirken netop har en legitimitet, fordi den plejer at repræsentere en autoritet, som man kan stole på. Ofte har indvandrere et mere naturligt forhold til religion, end mange danskere har."

En del af klubben

Selvom indsatsen ikke kun vil fokusere på kristne migranter, som folkekirken gennem de seneste år i større grad har forsøgt at omfavne, så er netop denne gruppe et fokuspunkt, fortæller sognepræst Rebecca Holst Andersen:

"Frikirkerne er generelt set bedre til at række ud til kristne migranter, end vi er. Det er ikke særligt mange af de kristne, som kommer til landet, der finder den almene folkekirke i Aarhus. Hvis de gør, så er det i Gellerup, hvilket er super godt. Men vi vil også gerne være med i klubben."

Hvor mange ressourcer man har til arbejdet, har i lang tid varieret fra stift til stift, vurderer Søren Dalsgaard, der er koordinator i Folkekirkens Migrantsamarbejde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

"Når det gælder koordineringen af arbejdet blandt nydanskere, står stifter som Haderslev og Roskilde stærkt, mens der stadig er stifter, hvor det halter med koordineringen, og man derfor lokalt i menighederne ikke har den samme adgang til den viden og de erfaringer, der er på området," siger han.

Det er som reaktion på de mange lokale tiltag, at stillinger som Lone Skov Frølunds lige for tiden opstår rundt omkring i landet, mener Søren Dalsgaard.

"Det er en generel tendens, at jo flere ting, der opstår lokalt, og jo flere, der går i gang nedefra, jo større behov er der for erfaringsdeling og dermed også koordinering og projektansættelser som denne. For mig er det et udtryk for, at arbejdet bliver mere konsolideret. Det er en indsats, som bliver etableret ovenfra som reaktion på, at det pibler med behov fra lokalt plan."

Professor Kurt E. Larsen fra Menighedsfakultet i Aarhus bemærker, at det er et område, hvor der gennem de seneste år er blevet oprustet på forskellige niveauer i folkekirken. Men nu begynder indsatsten for alvor at tage fart:

"Indtil 2019 var der et udvalg under Kirkeministeriet, som arbejdede med netop denne problematik, men indsatsen løb ud i sandet, da den nye regering trådte til. På den baggrund vælger mange lige nu at opruste indsatsen på stiftsplan, da man ikke har nogle forhåbninger til, at der sker noget fra ministeriets side inden for det næste lange stykke tid."

Ligesom Søren Dalsgaard mener Kurt E. Larsen, at projektansættelsen i Aarhus taler ind i en tendens til at anerkende det græsrodsarbejde, som ligger forud for stifternes officielle indgang i indsatsen for at række ud til nydanskere.

"I første omgang var det frivillige organisationer som Indre Mission og Luthersk Mission, der var hurtigst ude med at lave folkekirkelige tilbud til nydanskere, men de seneste par år har folkekirken i bred forstand bevæget sig mere og mere ind i feltet. Det vidner om stor anerkendelse, at det græsrodsarbejde, som er blevet gjort mange steder, nu i stigende grad får officiel opbakning."