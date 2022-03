Folkekirken i Østjylland åbner for ukrainske gudstjenester

Kirken er åben for alle, og derfor skal ukrainere have mulighed for at afholde gudstjenester på eget sprog i Danmark.

Det mener i hvert fald Folkekirken i Østjylland, som netop giver de ukrainske flygtninge denne mulighed, skriver kirken i en pressemeddelelse.

Meningsrådene i Aarhus Stift kan uden at spørge biskoppen udlåne deres kirker.

– Det er kvinder og børn, der er skilt fra deres mænd, sønner og fædre, der kommer nu. De skal føle sig taget vel imod. Vi kan åbne vores kirker for andagter med de lokale præster, eller vi kan låne vores kirker ud til de ukrainske flygtninge, så de med deres egen præst kan holde gudstjenester på deres eget sprog, siger biskop over Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen.

