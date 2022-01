DR lader reklamefolk sælge troen i aktuel serie. Men det ender med, at sognepræst sælger ud af troen

Folkekirken ligner en undskyldning for sig selv i DR-program

Hvem er egentlig hovedpersonerne i DR2-serien ”Tro til salg”? Først troede jeg, det var de fire religioner, hvis man kan kalde dem for hovedpersoner: Kristendom, asatro, islam og buddhisme. Eller de af deres tilhængere, vi møder i serien: folkekirkepræsten og kirkegængerne, vølven og de asatroende, talsmanden for Muslimer for Fred og hans venner og buddhisterne fra Østerbro.