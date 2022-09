Forslag: Trossamfund skal skrive under på, at de overholder dansk lov om ægteskab

Kirkeministeriet har flere gange fået kritik for dets kontrol med trossamfund uden for folkekirken. Siden loven for trossamfund trådte i kraft den 1. januar 2018, har det ikke skortet på beskyldninger om, at loven indskrænker religionsfriheden.

Kirkeministeriet har nu sat sig for at kigge lovgivningen igennem, som det blev lovet ved vedtagelsen, og tirsdag inviterede man en række anerkendte trossamfund til at diskutere 10 forslag til ændringer, som ministeriet har samlet i et foreløbigt notat.