Deres orden har været på Færøerne i næsten 100 år. Men nu skal Franciskanersøstre sige farvel

En epoke nærmer sig sin afslutning i Færøernes hovedstad, Tórshavn, hvor franciskanersøstrene i denne tid gør sig klar til endegyldigt at forlade øerne. Her har søstrene i næsten 100 år sat aftryk på lokalsamfundet, som rækker langt ud over den katolske menighed. Men om et halvt års tid, i juni 2024, er det slut.

"Det er ikke uden smerte, at vi har valgt at lukke denne missionspost, som vi nærer en særlig kærlighed til," lyder det i et brev, som for nylig blev sendt til de fem tilbageværende søstre og menigheden i Tórshavn fra De Franciskanske Maria-Missionærers provins i Frankrig, hvorunder kommunitetet i Tórshavn hører.

I brevet begrundes lukningen blandt andet med "demografiske realiteter".

"Der bliver færre og færre søstre til at opretholde ordenerne. Det er et kendt fænomen i alle ordener i hele verden," fortæller den katolske biskop over Danmark, Grønland og Færøerne, Czeslaw Kozon.

De Franciskanske Maria-Missionærer tæller på verdensplan i dag godt 5000 søstre, mens der for 20 år siden var cirka 9000, og særligt i de senere år har nedgangen i antallet været markant. Samtidig stiger gennemsnitsalderen blandt søstrene, som dermed i højere grad kommer til at døje med helbredsproblemer.

"Derfor må vi være meget forudseende med, hvor i verden søstrene sendes hen, og det er selvfølgelig et tab, hver gang et søstersamfund ophører med at eksistere," siger biskoppen med henvisning til situationen på Færøerne.

De to første franciskanersøstre kom til Tórshavn med DFDS-skibet "Dronning Alexandrine" i april 1931 og reetablerede dermed den katolske kirkes tilstedeværelse på klippeøerne. I løbet af 1960’erne toppede antallet med flere end 20 søstre, mens der i dag blot er fem franciskanersøstre tilbage i klosterbygningen Kerit i Vardagøta få minutters gang fra Tórshavns centrum.

I 1933, da to søstre var blevet til fire, grundlagde de en skole i Tórshavn, som blev Færøernes første med en gymnastiksal, og siden etablerede de også en vuggestue og en børnehave. Skolen blev kendt som "nonneskolen", og det navn går den stadig under i folkemunde, selvom Tórshavns Kommune i 1980’erne overtog driften af både skole og daginstitutioner, som flere af søstrene fortsatte med at arbejde i. Tusindvis af folk fra Tórshavn har derfor gennem tiden haft nære relationer til franciskanersøstrene, som blev bredt anerkendt for deres dedikation og religiøse tolerance.

"Det her er noget, som berører mange folk i Tórshavn dybt," siger Christian Gabrielsen, der er diakon i byens katolske Mariukirkjan, om franciskanersøstrenes forestående farvel.

"Mange mennesker heroppe forstår det ikke helt – man kan se det i deres øjne. Store dele af samfundet reagerer på det," fortsætter han.

Franciskanersøstrene varetager i det daglige en lang række funktioner i Mariukirkjans regi, lige fra praktiske gøremål som at sørge for blomster i kirkerummet og at brygge kirkekaffe til mere alvorlige opgaver som religionsundervisning, sygebesøg og sjælesorg.

"Det har gjort, at menigheden ikke skulle bekymre sig, men snart må andre tage over. Den katolske menighed på Færøerne tæller op imod 300 mennesker, og der er mange unge og kompetente mennesker, som nok skal lykkes med at få tingene til at fungere," siger biskop Czeslaw Kozon.

Også Christian Gabrielsen er fortrøstningsfuld:

"Færøerne er et specielt samfund, hvor man er vant til at finde løsninger, når der opstår problemer," siger han.

Som diakon står Christian Gabrielsen for bøn, salmesang og læsninger fra Bibelen, når præstemangel medfører, at en messe ikke kan gennemføres. Ellers bliver messen afholdt af skiftende tilrejsende præster. Siden august har der ikke været en fast katolsk sognepræst i Tórshavn.

Men Christian Gabrielsen erkender også, at noget for altid vil være tabt, når franciskanersøstrene rejser:

"De har i årenes løb opbygget et omfattende netværk af personlige kontakter. Det har skabt en fælles historie, som vi ikke kan erstatte," siger han.

Hos de fem søstre, der oprindeligt kommer fra Irland, Belgien, Malta, Sri Lanka og Korea, er der selvfølgelig en følelse af vemod over at skulle forlade Færøerne, men der er også en afklarethed blandt dem.

"Vi har slået rødder her. Den sidste tid bliver svær, og det bliver svært at sige farvel, for man kommer til at holde af folk," siger irskfødte Maria Forrestal, der kom til Færøerne som ung i 1990, og som i lighed med de øvrige søstre har lært sig sproget og taler flydende færøsk.

"Men vi er rede til at rejse, hvorhen vi bliver bedt om, og nu skal vi møde søstre i andre lande, og dér har vi vort hjem. Det giver en indre frihed, som kan være svær for andre at forstå. Gud er med os, og det giver styrke, mod og fred," fastslår hun.

I løbet af de kommende måneder vil De Franciskanske Maria-Missionærers provins i Frankrig afgøre, hvor de fem søstre skal hen, når de endegyldigt forlader Færøerne.

Men på den kommunale kirkegård i Tórshavn efterlader søstrene sig et gravsted for de af deres ordenfæller, som i tidens løb er stedt til hvile. Det vil nu stå tilbage som et vidnesbyrd om, at franciskanersøstre fra fjerne lande igennem flere menneskealdre boede, arbejdede og døde dér.