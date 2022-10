Planer om at flytte britisk ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem bliver mødt med bekymring fra kirkeledere

Frygter "alvorlig skade": Katolsk kirke advarer mod at flytte britisk ambassade til Jerusalem

I usædvanligt politiske toner har lederne af de største kirker i Storbritannien angrebet landets nye konservative premierminister, Liz Truss.

Hun har luftet tanken om at flytte den britiske ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem – et kontroversielt skridt, som USA tog under præsident Donald Trump.