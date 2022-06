Fyens Stifts biskop trækker sig

Tine Lindhardt fratræder stillingen som biskop i Fyens Stift den 31. januar 2023. Det oplyser Fyens Stift i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen forklarer Tine Lindhardt, som har været biskop over Fyens Stift i 10 år, at der ikke er nogen konkret årsag til, at hun stopper.

"'Alting har en tid – for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.' Sådan står der i Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente. For mig er det tidspunkt nu, hvor jeg synes, det er tid at stoppe som biskop," siger hun.

I pressemeddelelsen giver Tine Lindhardt, som er 64 år, ikke udtryk for, at hun har fastlagte planer for, hvad der videre skal ske.

"Det må tiden vise. Måske er der nogen, der i ny og næ kan bruge en forhenværende biskop til at tage en gudstjeneste eller en kirkelig handling."

Tine Lindhardt blev valgt som biskop i 2012 og var inden da sognepræst ved Fredens Kirke i Odense. Hun blev ordineret i 1985 og har også tidligere været generalsekretær i Bibelselskabet.

Valget af ny biskop over Fyens Stift udskrives af Kirkeministeriet og vil finde sted i efteråret 2022. Det bliver således det andet valg, der afholdes i år, efter bispevalget i Roskilde, som blev udskrevet, da biskop Peter Fischer-Møller sidste år frivilligt fratrådte sin stilling for at gå på pension.

Både Tine Lindhardts forgænger i Fyens Stift, Kresten Drejergaard, samt den forhenværende biskop i Lolland-Falsters Stift, Steen Skovsgaard, trak sig ligeledes fra bispeembedet før tid.

