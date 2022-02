Gaute var en af de allerførste "præstekadetter". Nu kan han kalde sig ægte præst

To års erfaring som præst. Det kunne Gaute Lyhne Holm-Hansen med god samvittighed skrive i sin ansøgning, da han en vinterdag sidste år besluttede sig for at søge stillingen som præst i Høj Stene Pastorat i Midtjylland. Men den 28-årige midtjyde havde først taget sin kandidatgrad i teologi på Aarhus Universitet i 2021. Så hvordan kunne han allerede bryste sig af igennem to år at have opnået erfaring med at tale fra prædikestolen, undervise minikonfirmander, vie sognebørn og lægge andre i graven?