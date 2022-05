Gjorde domkirken det rigtige? Biskop og domprovst er uenige i krænkelsessag

Når man læser domprovstens forsvar for Københavns domkirkes håndtering af en mulig krænkelsessag, er der mindst fire pointer, som melder sig for den udenforstående, skriver Kristeligt Dagblads kirke-redaktør

Det er svært at finde personer, der vil forsvare Københavns domkirkes håndtering af den mulige overgrebssag, som i øjeblikket undersøges af Kirkeministeriet. En række eksperter i ledelse og forvaltning har ment, at man skulle have gjort mere, da man i 2014 fik et tip om, at en ansat skulle have krænket en 12-årig seksuelt. Kirkeministeren har igangsat en undersøgelse, som blandt andet ser på ledelsens måde at handle på.

Nu er der en stemme, der forsvarer håndteringen: "Vi gjorde det rigtige," skrev Anders Gadegaard i går i Kristeligt Dagblad. Domprovsten vurderer, at man gjorde nok, da man underrettede politiet om, at man havde en mulig overgrebsmand gående blandt de ansatte. Hvad den anklagede havde gjort, og hvad der måtte være af risici ved at have ham ansat, er tilsyneladende ikke spørgsmål, han havde brug for at få besvaret. Det er ledelsesstandarder, der adskiller sig markant fra standarderne hos de eksperter, som har udtalt sig kritisk i sagen i Kristeligt Dagblad og Berlingske.