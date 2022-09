Grænseoverskridende adfærd var kendt i årevis: Hvorfor stoppede man ikke Flemming Pless?

At Flemming Pless har haft en helt speciel omgang med kvinder, har i mange år været kendt i og uden for stiftet. Det peger på et tydeligt hul i systemet, siger ledelsesekspert

Flemming Pless kom en fyring i forkøbet ved selv at søge sin afsked som præst i folkekirken. Men nu rejser spørgsmålet sig, om kirkens ledelse tidligere i forløbet kunne have sat en stopper for den krænkende adfærd, som flere kvinder har beskyldt ham for.

Eksemplerne på grænseoverskridende adfærd går så langt tilbage som til 1997. Det kan man læse i den klage, som fem kvinder sammen sendte til biskop Peter Skov-Jakobsen i foråret 2021, og som fik sagen til at rulle. Her lyder det, at "hans adfærd har i årevis været i strid med god embedsførelse", og at han "systematisk" har misbrugt sit embede til at forføre kvinder og bryde sin tavshedspligt.