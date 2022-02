Græsk-ortodoks kirkeleder undersøges for svindel. Han hævder at være offer for mediehysteri

Den græsk-ortodokse metropolit i Sverige står under anklage for at have ført midler fra kirkens budgetter over i egen lomme. Metropolit Cleopas, som er hans munkenavn, er leder for den græsk-ortodokse kirke i hele Skandinavien, herunder for en menighed i Danmark, og han er en af de mest centrale stemmer i Vesteuropas ortodokse verden