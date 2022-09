Grundtvig og Matador spiller ind: Sådan fik jøderne en central plads i danskernes nationale fortælling

Jødernes plads i det danske civilsamfund forklarer, hvorfor langt størstedelen af de danske jøder blev reddet under Besættelsen. Men pladsen har også omkostninger, forklarer forsker

Amerikanske forskere kæmper med et særligt dansk paradoks: at Danmarks befolkning reagerer kraftigt mod antisemitisme og hærværk mod jødiske kirkegårde, mens de samtidig er modstandere af et så centralt jødisk ritual som omskæring.

I forsøget på at forklare paradokset må den danske professor Jakob Egholm Feldt, der netop nu er på forskningsophold på Yale University i Connecticut, USA, introducere sine amerikanske kollegaer for skikkelser som N.F.S. Grundtvig og den fiktive karakter i tv-serien ”Matador”, jøden Hr. Stein.